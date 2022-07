Bernardeschi Toronto, ormai ci siamo: manca soltanto la firma (Di giovedì 14 luglio 2022) Bernardeschi lascia la Serie A: vicino il passaggio dell’esterno ex Juve al Toronto. manca solamente la firma Bernardeschi e il Toronto sono ad un passo dal concludere l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, per il trasferimento dell’ex esterno della Juve al club canadese mancherebbe solo la firma. Bernardeschi ha scelto la destinazione lontana dalla Serie A, confermando così le voci che lo volevano in procinto di volare oltreoceano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022)lascia la Serie A: vicino il passaggio dell’esterno ex Juve alsolamente lae ilsono ad un passo dal concludere l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, per il trasferimento dell’ex esterno della Juve al club canadese mancherebbe solo laha scelto la destinazione lontana dalla Serie A, confermando così le voci che lo volevano in procinto di volare oltreoceano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

