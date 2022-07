Atletica | Antonio La Torre | “Jacobs e Tamberi ispirano | Stano ha la faccia arrabbiata Sarà un Mondiale complesso”

(Di giovedì 14 luglio 2022)Lanon ha voluto usare giri di parole: “È un”. Il DT della Nazionale Italiana dileggera si è espresso in questo modo alla vigilia della rassegna iridata, che scatterà domani a Eugene (Oregon, USA). Il Professore si è soffermato sulle criticità riscontrate dagli azzurri nel corso di questa stagione: “Ci siamo arrivati con qualche acciacco di troppo. Senza mettere le mani avanti, atleti come De Grasse, Gardiner, Warholm, hanno avuto le stesse difficoltà: segno che non facile passare indenni rispetto al rischio di infortuni, e senza dimenticare che nessuno lo fa mai apposta, a farsi male… A livello generale, tornando a parlare di noi, ciò che mi aspetto da molti dei ragazzi è vedere se le posizioni che hanno raggiunto nel ranking, alcune ...

Ma ci arriva abbastanza acciaccata, come ha detto fra queste pagine il direttore tecnicoLa ... cittadina di 176.000 abitanti, storico cuore pulsante dell'statunitense e soprannominata ...Le ambizioni non mancano e il Direttore Tecnico ha voluto evidenziarle: " Stano ha la faccia arrabbiata dei giorni migliori, e continua a ripetersi di essere arrivato secondo a Tokyo, quasi a volersi ...Antonio La Torre non ha voluto usare giri di parole: “È un Mondiale complesso”. Il DT della Nazionale Italiana di atletica leggera si è espresso in questo modo alla vigilia della rassegna iridata, che ...Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: sarà al via a Eugene, in Oregon, nella batteria dei 100 metri in programma nella notte tra domani e sabato (ore 3.50 italiane diretta Rai 2 e Sky Sport, le 18.50 ...