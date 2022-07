Amici 21 | “Siamo tutti preoccupati”: annuncio shock, costretto a cambiare i suoi piani (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è grande preoccupazione tra gli appassionati al talent Amici 21 di Maria De Filippi: un ex allievo costretto a cambiare i suoi piani Grande preoccupazione ad Amici21 (screenshot Witty)Adesso che l’edizione numero 21 di Amici è finita, gli ormai ex allievi sono alle prese con gli sviluppi delle loro carriere. Da un lato ci sono i ballerini che sono alle prese con spettacoli in giro per l’Italia, dall’altro i cantante che continuano a promuovere i loro album e brani. Per farlo non solo prendono parte alle varie tappe dei consueti Festival musicali itineranti ma partecipano anche ad i cosiddetti instore organizzati per loro. Proprio questa serie di eventi sembrano adesso preoccupare alcuni telespettatori ed in particolare i fan di Alex. Il cantante, ex allievo di ... Leggi su direttanews (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è grande preoccupazione tra gli appassionati al talent21 di Maria De Filippi: un ex allievoGrande preoccupazione ad21 (screenshot Witty)Adesso che l’edizione numero 21 diè finita, gli ormai ex allievi sono alle prese con gli sviluppi delle loro carriere. Da un lato ci sono i ballerini che sono alle prese con spettacoli in giro per l’Italia, dall’altro i cantante che continuano a promuovere i loro album e brani. Per farlo non solo prendono parte alle varie tappe dei consueti Festival musicali itineranti ma partecipano anche ad i cosiddetti instore organizzati per loro. Proprio questa serie di eventi sembrano adesso preoccupare alcuni telespettatori ed in particolare i fan di Alex. Il cantante, ex allievo di ...

Pubblicità

romeoagresti : #DiMaria: “Se #Paredes mi ha chiesto qualcosa sul mondo Juve? Siamo molto amici, ma parliamo di altre cose”. - ritamarcantoni0 : RT @alexwcoeur: siamo tutti d'accordo che amici l'ha vinto il malinconico vero? - Pimperepetten1 : @sconte73 @Ingrid85019794 @AbiBebiDj Sani e non sierati. ?? E poi siamo noi. Io di certo tra parenti e amici non fac… - wysemyhalf : RT @alexwcoeur: siamo tutti d'accordo che amici l'ha vinto il malinconico vero? - Psyclo_Bo : RT @giulianol: @paologerbaudo @AlbertoAgliotti @byoblu @ilfoglio_it Primo, non mi dia del tu, non siamo amici né conoscenti. Secondo, io mi… -