Abbronzarsi è pericoloso? Un video mostra gli effetti sulla pelle | resterai senza parole

(Di giovedì 14 luglio 2022) La corsa all’abbronzatura è sempre intensa. Un, però, ha scioccato il web perché questa si è rivelata essere negativa. Ecco cosa è successo. Quando arriva l’estate, una delle cose a cui subito si pensa è l’abbronzatura. Il pensiero cade all’essere in riva al mare e lasciarsi avvolgere dai raggi UV. Questa situazione, però, non è sempre positiva. L’incidenzanostrapuò avere deglimolto negativi. Le conseguenza possono essere a dir poco drammatiche. Adobe StockCon l’era social, molte persone decidono di condividere la propria esperienza. Soprattutto se questa è negativa e, quindi, può essere di aiuto verso le altre persone. Ed è proprio questo che ha voluto fare Nickie Murtagh tramite TikTok. La donna ha voluto avvertire i suoi follower dei rischi legati ...

Pubblicità

Vanity Fair Italia

... BOLLETTINO SALUTE 29 MAGGIO/ 27 morti, 14.826 casi, - 114 ricoveri Spray nasale per: nuova moda su Tik Tok, ma èLo spray nasale per, diventato la nuova moda tra ...... l'ormone si attiva e permette dipiù rapidamente o almeno così pare. Spray nasale ... Perché un prodotto che viene venduto sul web attraverso un canale social non può essere che', ... Come abbronzarsi velocemente La corsa all’abbronzatura è sempre intensa. Un video, però, ha scioccato il web perché questa si è rivelata essere negativa. Ecco cosa è successo. Quando arriva l’estate, una delle cose a cui subito ...