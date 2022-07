Ultime Notizie – Germania, trovati morti due ristoratori italiani a Stoccarda: è giallo (Di mercoledì 13 luglio 2022) I due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. La stanza dove sono stati trovati era chiusa a chiave dall’interno Due ristoratori italiani sono stati trovati uccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante “Valle” a Stoccarda. Lo riporta la Stuggart Zeitung, sottolineando che i due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. Secondo il giornale la stanza era chiusa a chiave dall’interno e la polizia ha affermato di non aver trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. I due erano soci d’affari- riporta ancora il giornale – noti nella scena gastronomica di Stoccarda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) I due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. La stanza dove sono statiera chiusa a chiave dall’interno Duesono statiuccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante “Valle” a. Lo riporta la Stuggart Zeitung, sottolineando che i due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. Secondo il giornale la stanza era chiusa a chiave dall’interno e la polizia ha affermato di non aver trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. I due erano soci d’affari- riporta ancora il giornale – noti nella scena gastronomica di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

