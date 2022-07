Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 10.062 contagi e 15 morti: 4.765 casi a Roma (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 10.062 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registrano anche altri 10 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.765. “oggi nel Lazio, su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324), sono 15 i decessi (+4), 925 i ricoverati (+41), 69 le terapie intensive (+6) e 7.029 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,4%”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa, nel dettaglio, la situazione nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.648 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 10.062 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 13 luglio. Si registrano anche altri 10. I nuovisono 4.765. “nel, su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovipositivi (-3.324), sono 15 i decessi (+4), 925 i ricoverati (+41), 69 le terapie intensive (+6) e 7.029 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,4%”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa, nel dettaglio, la situazione nelle24 ore. Asl1: sono 1.648 i nuovie 5 i decessi. Asl ...

