Twitter contro Musk | ora sarà guerra | il social pronto a fare causa

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug –Elon. Era nell’aria da settimane, ma come riporta l’Ansa, ormai lo ssembra inevitabile., laè ufficiale Lacheha dichiarato aè motivata da ragioni semplici: costringere l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense a completare l’acquisizione, dopo la marcia indietro dei giorni scorsi, già “preparata” nelle settimane ancora precedenti. Infatti il miliardario aveva minacciato più volte di ritirarsi dall’acquisto, annunciando di voler in qualche modo “risolvere” l’accordo dal momento che ilnetwork non gli aveva presentato informazioni sufficienti sugli account falsi e lo spam. ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Ecco una delle fonti preferite dall'Occidente nel raccontare la guerra in Ucraina, un signore che si vanta di esser… - borghi_claudio : Ho dovuto pure rispondere a @iacopo_melio che in un post assai sgradevole ?? - RobertoBurioni : Un lucido punto di vista dell'amico Guido Silvestri su @repubblica che indica le armi che abbiamo contro Omicron.… - pilloledirock : risultati ottavo girone ad eliminazione con i quattro ripescati #BestRockArtist ?? passano il turno… - domenicomillel1 : RT @AlessandroCere7: ?? Niente #GreenPass alle frontiere Il governo voleva mantenere questa possibilità, ma con un voto notturno 219 deputa… -

...della Giornata mondiale dell'hijab per ottenere il loro sostegno nella nostra lottal'hijab ... la giornalista/attivista ha anche domandato al popolo diperché molte femministe scelgano ...La prima sarà appuntoil Castiglione, formazionecui gli uomini di Giampaolo giocano ... A far vedere la partita saranno i social ufficiali della Sampdoria (Facebook,, Twitch). ...Twitter ha annunciato di aver fatto causa ad Elon Musk dopo la decisione del CEO di SpaceX e Tesla di ritirarsi dall'accordo.Twitter ha citato in giudizio Elon Musk per costringerlo a completare l'acquisizione da 44 miliardi di dollari. Nella causa depositata nel Delaware, il social network illustra il comportamento schizof ...