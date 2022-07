Svolta in Serie A: gli arbitri parleranno in tv a 90° Minuto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Orsato - 90° Minuto Importante Svolta nella Serie A di calcio. A un mese dal via della stagione 2022/2023 (prima giornata il 13,14 e 15 agosto), si registra una novità significativa: gli arbitri potranno rilasciare dichiarazioni in tv. Secondo Il Messaggero, sarà la storica trasmissione di Rai 2 90° Minuto, in onda ogni domenica pomeriggio con le prime immagini in chiaro delle partite giocate (conduce Marco Lollobrigida, con Daniele Adani e la new entry Marco Tardelli), a raccogliere le impressioni dei direttori di gara, che dunque non subiranno più passivamente discussioni, polemiche o critiche sull’operato ma diranno la loro, motivando anche le scelte prese. Inoltre, sempre a 90° Minuto, si studia la possibilità di far riascoltare le comunicazioni audio tra l’arbitro e la sala ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Orsato - 90°ImportantenellaA di calcio. A un mese dal via della stagione 2022/2023 (prima giornata il 13,14 e 15 agosto), si registra una novità significativa: glipotranno rilasciare dichiarazioni in tv. Secondo Il Messaggero, sarà la storica trasmissione di Rai 2 90°, in onda ogni domenica pomeriggio con le prime immagini in chiaro delle partite giocate (conduce Marco Lollobrigida, con Daniele Adani e la new entry Marco Tardelli), a raccogliere le impressioni dei direttori di gara, che dunque non subiranno più passivamente discussioni, polemiche o critiche sull’operato ma diranno la loro, motivando anche le scelte prese. Inoltre, sempre a 90°, si studia la possibilità di far riascoltare le comunicazioni audio tra l’arbitro e la sala ...

