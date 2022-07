Sileri assicura | Non sono previste misure restrittive

(Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Non è prevista oggi nessuna misura restrittiva. Quella che stiamo vivendo non la chiamo più neanche ondata ma oscillazione del virus. Dal punto di vista numericoondate ma dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri non è sovrapponibile a quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Non vedo perché a ottobre dovremmo vivere qualcosa di diverso rispetto a cio' che vediamo oggi con 140 mila contagi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "Dobbiamo continuare a usare la mascherina - ha sottolineato- nei luoghi al chiuso e nei luoghi affollati. Anche se questa resterà una raccomandazione. Chiaro che se poi dovesse presentarsi una variante che elude i vaccini, che si diffonde di più e che aumenta la mortalità allora sarà diverso ma saremo di ...

