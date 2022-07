Ritiro Castel di Sangro, annunciate quattro amichevoli: sfide internazionali per il Napoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli, attualmente, è impegnato a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto-Adige, per il primo Ritiro precampionato: gli azzurri stanno preparando la prossima stagione sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti. In Val di Sole, però, il Napoli ci resterà fino a martedì 19 luglio e disputerà solo due amichevoli contro l’Anaune Val di Non, squadra d’Eccellenza, giovedì 14 luglio alle 18 e contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle ore 18. Dopo questo Ritiro sulle montagne del Trentino, il Napoli si sposterà in Abruzzo, a Castel di Sangro: il secondo Ritiro partirà sabato 23 luglio e terminerà sabato 6 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A. A Castel di Sangro, gli azzurri ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il, attualmente, è impegnato a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto-Adige, per il primoprecampionato: gli azzurri stanno preparando la prossima stagione sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti. In Val di Sole, però, ilci resterà fino a martedì 19 luglio e disputerà solo duecontro l’Anaune Val di Non, squadra d’Eccellenza, giovedì 14 luglio alle 18 e contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle ore 18. Dopo questosulle montagne del Trentino, ilsi sposterà in Abruzzo, adi: il secondopartirà sabato 23 luglio e terminerà sabato 6 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A. Adi, gli azzurri ...

