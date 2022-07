LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Depetris d’argento nelle bocce!!! Zeloni fa sognare nella kickboxing. Sofia Raffaeli in testa alle clavette (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 0.11 RACQUETBALL – Bronzo per il Messico tra gli uomini: il messicano Parrilla batte 3-0 il colombiano Mercado nella finale per il terzo posto. Tra poco la finale per l’oro femminile tra la messicana Longoria e la guatemalteca Martinez 0.09 BOCCE – Si sta giocando la finale per il terzo posto del doppio Petanque femminile tra Thailandia e Germania. Tra poco la finale per l’oro tra Francia e Cambogia 0.07 BOCCE – PECCATO! L’AZZURRA Depetris CONQUISTA L’ARGENTO nella LYONNAISE. Un emozionante spareggio premia la croata Jelovica che si impone 10-5 dopo il 12-12 della sfida che assegnava l’oro 0.05 BOCCE – Ancora parità, 5-5 tra Jelovica e Depetris 0.03 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 0.11 RACQUETBALL – Bronzo per il Messico tra gli uomini: il messicano Parrilla batte 3-0 il colombiano Mercadofinale per il terzo posto. Tra poco la finale per l’oro femminile tra la messicana Longoria e la guatemalteca Martinez 0.09 BOCCE – Si sta giocando la finale per il terzo posto del doppio Petanque femminile tra Thailandia e Germania. Tra poco la finale per l’oro tra Francia e Cambogia 0.07 BOCCE – PECCATO! L’AZZURRACONQUISTA L’ARGENTOLYONNAISE. Un emozionante spareggio premia la croata Jelovica che si impone 10-5 dopo il 12-12 della sfida che assegnava l’oro 0.05 BOCCE – Ancora parità, 5-5 tra Jelovica e0.03 ...

