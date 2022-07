«Koulibaly non era incedibile?»: la risposta di Giuntoli a un tifoso del Napoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) sulla partenza del difensore «Non dipende da noi», così avrebbe risposto Cristiano Giuntoli a un tifoso del Napoli che a Dimaro ha chiesto polemicamente al ds delucidazioni sulla partenza del difensore direzione Chelsea: «Non avevate detto che era incedibile?». Ormai è tutto fatto per la cessione del senegalese che si trova già a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) sulla partenza del difensore «Non dipende da noi», così avrebbe risposto Cristianoa undelche a Dimaro ha chiesto polemicamente al ds delucidazioni sulla partenza del difensore direzione Chelsea: «Non avevate detto che era?». Ormai è tutto fatto per la cessione del senegalese che si trova già a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - annatrieste : In attesa dell'ufficialità va detta una cosa. Ve lo ricordate il fatto 'tutti sono utili, nessuno è indispensabile'… - Luca_Borio : RT @LattuadaGiacomo: Quindi, ricapitolando: • Koulibaly, scad.2023, 40m • Skriniar, scad.2023, 60/70m • De Ligt, scad.2024, 100/120m #Brem… - Rodo97asroma : @livingbychanel Papponata perché acerbi per sostituire Koulibaly è una presa in giro. Detto ciò, acerbi è sicuramen… -