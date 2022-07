Kate Middleton fuga da Kensington Palace in elicottero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kate Middleton ha lasciato Kensington Palace, destinazione ignota. È infatti spuntato su Instagram un video che la ritrae mentre lascia la sua casa londinese e sale in elicottero. Kate Middleton, la fuga in elicottero col cappello È probabile che sia giunto il momento per Kate Middleton di andare in vacanza. La Duchessa di Cambridge ha partecipato a numerosi eventi negli ultimi due mesi, dal Giubileo della Regina a Wimbledon. E in molte di queste occasioni ha sfoggiato il look che è ormai diventato un must have dell’estate, ossia l’abito a pois. Visualizza questo post su Instagram Nel video condiviso dal profilo Instagram Royal Fashion Police si vede ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha lasciato, destinazione ignota. È infatti spuntato su Instagram un video che la ritrae mentre lascia la sua casa londinese e sale in, laincol cappello È probabile che sia giunto il momento perdi andare in vacanza. La Duchessa di Cambridge ha partecipato a numerosi eventi negli ultimi due mesi, dal Giubileo della Regina a Wimbledon. E in molte di queste occasioni ha sfoggiato il look che è ormai diventato un must have dell’estate, ossia l’abito a pois. Visualizza questo post su Instagram Nel video condiviso dal profilo Instagram Royal Fashion Police si vede ...

