IndyCar | torna la battaglia tra i muri di Toronto

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo due anni d’assenzafinalmente il GP di, 10mo atto di una stagione oltremodo interessante che continua a regalare delle corse molto imprevedibili. Riparte l’azione dall’Ontario, tracciato unico nel suo genere che si articola intorno all’Exhibition Place. La pista ha una metratura di 2 chilometri ed 874 metri, intervallati da 11 interessanti pieghe con un perfetto mix tra asfalto e cemento. Stiamo parlando di una delle piste più corte dell’intero campionato, il penultimo impianto non permanente prima del GP di Nashville. Al comando della graduatoria generale c’è ancora lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8), leader con 321 punti contro i 301 dell’australiano Will Power (Penske #12) ed i 287 dell’americano Josef Newgarden (Penske #2). Sarà per molti un tracciato tutto da scoprire quello canadese che è stato escluso negli ultimi due ...

Pubblicità

federicob95 : RT @P300it: Indycar | Mid-Ohio 2022, Gara: McLaughlin torna al successo davanti a Palou. Disastro McLaren ? di Marco Colletta ?? https://t.… - sportli26181512 : IndyCar 2022, McLaughlin torna alla vittoria in Ohio: Scott McLaughlin esce vincitore dalla 200 Miglia del Mid-Ohio… - StockCarLiveITA : RT @P300it: Indycar | Mid-Ohio 2022, Gara: McLaughlin torna al successo davanti a Palou. Disastro McLaren ? di Marco Colletta ?? https://t.… - P300it : Indycar | Mid-Ohio 2022, Gara: McLaughlin torna al successo davanti a Palou. Disastro McLaren ? di Marco Colletta… -

Ritorna al successo Scott McLaughlin in Mid - Ohio, nono appuntamento dellaSeries disputato la domenica scorsa. Il neozelandese del Team Penske, dopo il grande inizio di stagione, ritorna a farsi vedere in victory lane, al contrario delle due auto di Arrow McLaren SP ...MCLAUGHLIN SECONDO SUCCESSO Ritrova la via del successo inil neo zelandese scott McLaughlin. Il vincitore della tappa di apertura di St. Petesburg si è imposto anche sul circuito old - school di Mid Ohio, riagganciando un gruppetto di piloti che si ...Ritorna al successo Scott McLaughlin in Mid-Ohio, nono appuntamento della IndyCar Series disputato la domenica scorsa. Il neozelandese del Team Penske, dopo il grande inizio di stagione, ritorna a far ...Il pilota Schmidt ha guidato l’auto McLaren 720S Spider del 2021, modificata da Arrow, utilizzando solo i movimenti della testa e della bocca, insieme ai comandi vocali ...