Ilary Blasi e Antonino Spinalbese? L’ultimo ‘gossip’ dopo la rottura con Totti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da quando hanno annunciato ufficialmente la separazione, quindi la fine del matrimonio durato 17 anni, non si fa altro che parlare di loro. Di Francesco Totti, che sembrerebbe essere felice al fianco di un’altra donna (Noemi Bocchi) e di Ilary Blasi, che ora è volata in Tanzania con i figli e che continua a stare al centro del gossip. La conduttrice, che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi, è fidanzata? Se lo chiedono in tanti, le voci sono molte, ma le certezze nulle. Chi è l’aitante giovane che avrebbe stregato Ilary Blasi? È stato il settimanale Chi, lo stesso che è oggi in edicola con le foto di Totti e Noemi Bocchi, a parlare di un nuovo fidanzato, di un giovane ‘aitante’ che avrebbe stregato Ilary Blasi. Sulla rivista, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da quando hanno annunciato ufficialmente la separazione, quindi la fine del matrimonio durato 17 anni, non si fa altro che parlare di loro. Di Francesco, che sembrerebbe essere felice al fianco di un’altra donna (Noemi Bocchi) e di, che ora è volata in Tanzania con i figli e che continua a stare al centro del gossip. La conduttrice, che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi, è fidanzata? Se lo chiedono in tanti, le voci sono molte, ma le certezze nulle. Chi è l’aitante giovane che avrebbe stregato? È stato il settimanale Chi, lo stesso che è oggi in edicola con le foto die Noemi Bocchi, a parlare di un nuovo fidanzato, di un giovane ‘aitante’ che avrebbe stregato. Sulla rivista, ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Indira813 : RT @goddessofnight_: “Aveva ragione Francesco, sei unica” I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilary Blasi e Totti io non… - aribaus : RT @alessita_1994: Su Totti ci sono prove e foto che ha un'altra,su di Ilary Blasi non c'è nulla,ma la fanno passare per un mignottone di p… -