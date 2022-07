Gazprom dice di non poter garantire che il gasdotto Nord Stream 1 continuerà a funzionare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gazprom, l’azienda energetica statale russa, ha detto di non poter garantire il funzionamento del gasdotto Nord Stream 1, il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia alla Germania, e da lì in tutto il resto d’Europa. Gazprom ha detto in Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 luglio 2022), l’azienda energetica statale russa, ha detto di nonil funzionamento del1, il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia alla Germania, e da lì in tutto il resto d’Europa.ha detto in

