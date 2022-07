Francia femminile vs Belgio femminile: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo una vittoria per 5-1 sull’Italia all’inizio del torneo, France Women cercherà di conquistare un’altra vittoria quando giovedì 14 luglio affronterà il Belgio Women al New York Stadium. Il Belgio, nel frattempo, punta a raccogliere la prima vittoria di Women’s Euro 2022 dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Islanda nella partita di apertura. Il calcio di inizio di Francia femminile vs Belgio femminile è previsto alle 21 Prepartita Francia femminile vs Belgio femminile: a che punto sono le due squadre Francia femminile La Francia non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo una vittoria per 5-1 sull’Italia all’inizio del torneo, France Women cercherà di conquistare un’altra vittoria quando giovedì 14 luglio affronterà ilWomen al New York Stadium. Il, nel frattempo, punta a raccogliere la prima vittoria di Women’s Euro 2022 dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Islanda nella partita di apertura. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadreLanon avrebbe potuto desiderare un inizio migliore ...

