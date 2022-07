(Di mercoledì 13 luglio 2022) Non c'è solo l'su Morgan. L'attaccante del Wolverhampton piace anche a Crystal Palace, Southampton e...

Pubblicità

deatoffees : @giampdisan C'è un asta con i turchi sull ingaggio, vediamo come andrà, però a zero e con le finanze difficili dell… -

Calciomercato.com

Nei prossimi giorni potrebbe iniziare a scatenarsi una vera e propriatra i due club londinesi, anche per capire la valutazione che l'fa del giocatore.Attorno a Jordan Veretout potrebbe scatenarsi una vera e propria. Aumenta, infatti, il novero dei club interessati alle prestazioni del centrocampista francese, ... Marsiglia edsono le due ... Everton: è asta per Gibbs-White | Mercato Una grande squadra di Premier League avrebbe mosso i primi passi per Becao: il difensore dell'Udinese sarebbe nel mirino di più club europei ...Aventura lui Steven Bergwijn (24 de ani) în Premier League s-a încheiat dupa doar doi ani i jumatate. Transferat de Tottenham în iarna lui 2020, internaionalul olandez nu a impresionat în cel mai p ...