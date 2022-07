Covid | 110 168 i nuovi positivi | 106 le vittime

(Di mercoledì 13 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 110.168 iin Italia, su un totale di 410.435 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Il numero deiè quindi in netto calo rispetto a ieri, anche se il tasso dità si alza al 26,8%, rispetto al 26% di ieri. I morti sono 106, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 169.496. I ricoverati negli ospedali italiani persono 9.826, dei quali 338 in terapia intensiva. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

