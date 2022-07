Calciomercato, Barcellona scatenato: Laporta annuncia altri due acquisti! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante le voci che aleggiano sulla stabilità economica e fiscale del Barcellona, il club blaugrana sembra scatenato in questa sessione di mercato. Lo dimostrano le dichiarazione del presidente Laporta: “Questa settimana presenteremo Raphinha e Dembelé.” Pochi istanti dopo è arrivata la conferma sul sito del club. Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il Leeds per l’acquisto di Raphinha. L’esterno è già in Spagna per le visite. L’operazione vede impiegata una cifra di 58 milioni di euro, più 9 di bonus. La presentazione ufficiale del brasiliano dovrebbe essere organizzata per venerdì. FOTO: Getty – Raphinha-Leeds-Barcellona Per Dembelé la situazione è diversa ed alquanto surreale: il suo contratto era scaduto il 30 giugno e non c’era stato accordo tra le parti. Tuttavia l’esterno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante le voci che aleggiano sulla stabilità economica e fiscale del, il club blaugrana sembrain questa sessione di mercato. Lo dimostrano le dichiarazione del presidente: “Questa settimana presenteremo Raphinha e Dembelé.” Pochi istanti dopo è arrivata la conferma sul sito del club. Ilha raggiunto un accordo con il Leeds per l’acquisto di Raphinha. L’esterno è già in Spagna per le visite. L’operazione vede impiegata una cifra di 58 milioni di euro, più 9 di bonus. La presentazione ufficiale del brasiliano dovrebbe essere organizzata per venerdì. FOTO: Getty – Raphinha-Leeds-Per Dembelé la situazione è diversa ed alquanto surreale: il suo contratto era scaduto il 30 giugno e non c’era stato accordo tra le parti. Tuttavia l’esterno ...

Pubblicità

news24_inter : Esplode la #Correa-Mania: tutte le squadre che vogliono l'attacante #Inter - persemprecalcio : ? #Raphina saluta il #Leeds e si appresta a vestire la maglia del #Barcellona. Ecco le cifre e i dettagli dell'affa… - Cucciolina96251 : RT @_ilnapoletano_: #Koulibaly in viaggio per #Londra in queste ore. Contratto da top player assoluto. 40 milioni per il #Napoli dopo un'as… - _ilnapoletano_ : #Koulibaly in viaggio per #Londra in queste ore. Contratto da top player assoluto. 40 milioni per il #Napoli dopo u… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Barcellona, accordo di massima raggiunto col #Leeds per #Raphinha -