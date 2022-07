Bologna, partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni (Di mercoledì 13 luglio 2022) partono per le vacanze ma si scordano il figlio a casa. È successo a Bologna, dove un bambino di sette anni è rimasto da solo per strada mentre i genitori, ignari della sua assenza, facevano rotta verso la meta scelta per trascorrere le vacanze estive. Nelle ore seguenti, il piccolo è stato soccorso e si è ricongiunto ai genitori. Per i due, è scattata una segnalazione alla Procura dei minori. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022)per lema si scordano ila casa. È successo a, dove un bambino di setteè rimasto da solo per strada mentre i genitori, ignari della sua assenza, facevano rotta verso la meta scelta per trascorrere leestive. Nelle ore seguenti, il piccolo è stato soccorso e si è ricongiunto ai genitori. Per i due, è scattata una segnalazione alla Procura dei minori.

