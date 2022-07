Ascolti TV | Martedì 12 Luglio 2022. Vince Come un Gatto in Tangenziale (15.9%), male Rai1 (8.6%) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come un Gatto in Tangenziale Nella serata di ieri, Martedì 12 Luglio 2022, su Rai1 Danny Collins – La Canzone della Vita ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il film Come un Gatto in Tangenziale ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sahara segna ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 luglio 2022)uninNella serata di ieri,12, suDanny Collins – La Canzone della Vita ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il filmuninha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sahara segna ...

Pubblicità

fabiofabbretti : #DallaStradaAlPalco cresce ancora (9.9%) e stacca di un niente #BattitiLive (brusco calo al 9.6%). Vince la serata… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì #12luglio 2022: La canzone della vita - Danny Collins, Come un gatto in tangenziale, Battiti Liv… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, martedì 5 luglio 2022 - - LepasquenReborn : ' Si è un pezzo comico. Alla gente piacciono gli scherzi. Ai Pink Floyd piacciono gli scherzi. È molto casuale. Se… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, martedì 5 luglio 2022 - -