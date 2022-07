Arriva la risposta di Ilary Blasi a tutti i pettegolezzi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilary Blasi non ha voglia di spendere parole dopo la conferma della separazione tra lei e Francesco Totti, non ha voglia di spiegare nulla a chi spettegola indicando questo è quell’altro presunto amante. Ilary ha trovato il modo per dire tutto e niente, per proteggere se stessa e i suoi figli. Per volare alto è atterrata in Tanzania, ha scelto l’Africa e ha mostrato la partenza con valigia, gli scatti con i figli, con la sorella e gli accessori griffatissimi. E’ solo l’inizio perché Ilary Blasi è tornata sui social e ha voglia di pubblicare ciò che vede, che le piace, ciò che magari può zittire qualcuno ma sa già che dovrà attendere e subire ancora altri pettegolezzi. Il viaggio in aereo con i figli Chanel, Cristian e Isabel, poi il safari con elefanti, zebre, giraffe e c’è anche un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022)non ha voglia di spendere parole dopo la conferma della separazione tra lei e Francesco Totti, non ha voglia di spiegare nulla a chi spettegola indicando questo è quell’altro presunto amante.ha trovato il modo per dire tutto e niente, per proteggere se stessa e i suoi figli. Per volare alto è atterrata in Tanzania, ha scelto l’Africa e ha mostrato la partenza con valigia, gli scatti con i figli, con la sorella e gli accessori griffatissimi. E’ solo l’inizio perchéè tornata sui social e ha voglia di pubblicare ciò che vede, che le piace, ciò che magari può zittire qualcuno ma sa già che dovrà attendere e subire ancora altri. Il viaggio in aereo con i figli Chanel, Cristian e Isabel, poi il safari con elefanti, zebre, giraffe e c’è anche un ...

