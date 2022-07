Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Io Shirai potrebbe non rinnovare il contratto e lasciare la federazione - - Tuttowrestling : Io Shirai potrebbe lasciare a breve la WWE #IoShirai - theshieldofspo1 : Io Shirai ad un passo dall’addio ufficiale alla WWE - TSOWrestling : La storia tra la #WWE e Io Shirai è ormai giunta alla fine! #TSOW // #TSOS - donnetralecorde : JOSHI SAKÈ: IO SHIRAI, UN TUONO NEL CIELO Sul blog trovate l'undicesimo articolo della rubrica Joshi Sakè dove par… -

The Shield Of Wrestling

A vincere è Mandy Rose con una ginocchiata in pieno volto ai danni di Io, confermandosi ...NXT Championship : Dolph Ziggler batte Bron Breakker Main event che sancisce ufficialmente la ...NXT Women's Championship, Fatal 4 Way : Cora Jade vs Iovs Mandy Rose (C) vs Kay Lee Ray Mandy Rose ha dimostrato in questi mesi di essere il volto della divisione femminile di NXT, ma a ... Io Shirai ad un passo dall'addio ufficiale alla WWE L'ex NXT Women's Champion Io Shirai è stata a lungo uno degli elementi di spicco del black & gold brand. La giapponese è rimasta ad NXT anche a seguito dell'avvento della versione 2.0 e da qualche tem ...Former NXT Women's Champion Io Shirai has not wrestled in any capacity since NXT Stand & Deliver back in April. While it was initially reported that she's been dealing with an injury, a new update ...