Ultime Notizie Roma del 12-07-2022 ore 15:10 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale è morto dopo oltre i giorni di agonia il tredicenne è rimasto folgorato da un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso L’incidente è avvenuto il 28 giugno il giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo il giovane stava giocando al parco con Donnino quando si è appoggiato con la stalla un palo della luce del rimasto folgorato perdendo i sensi accasciandosi a terra gli amici avevano subito chiamato i soccorsi che dopo aver tentato di rianimare Con il defibrillatore lo avevano trasportato all’ospedale di Termoli Da lì poi il trasferimento nella rianimazione dell’ospedale di Foggia dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni ancora buona che ho sentito un dolore tremendo e ho ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale è morto dopo oltre i giorni di agonia il tredicenne è rimasto folgorato da un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso L’incidente è avvenuto il 28 giugno il giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo il giovane stava giocando al parco con Donnino quando si è appoggiato con la stalla un palo della luce del rimasto folgorato perdendo i sensi accasciandosi a terra gli amici avevano subito chiamato i soccorsi che dopo aver tentato di rianimare Con il defibrillatore lo avevano trasportato all’ospedale di Termoli Da lì poi il trasferimento nella rianimazione dell’ospedale di Foggia dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni ancora buona che ho sentito un dolore tremendo e ho ...

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Davide Paitoni si è tolto la vita in carcere. Aveva ucciso il figlio di 7 anni. I dettagli ??… - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 12 luglio: +18.299 positivi in un giorno -