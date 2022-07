Tour de France 2022 | le pagelle di oggi | Cort Nielsen eccezionale | grande aiuto di Bettiol Kamna delude

(Di martedì 12 luglio 2022)DECIMA TAPPADEMagnus, voto 10: un successo più che meritato per il danese che, anno dopo anno, continua a dare spettacolo. Nelle prime giornate di questoin casa il corridore della EF Education-EasyPost era stato attivissimo, mettendosi in luce con la Maglia a Pois, poi la fuga ad Arenberg ed ora una bellissima vittoria di classe ed esperienza. Si stacca, ma rientra con il proprio passo e in volata aspetta il momento giusto per uscire e beffare Schultz con il colpo di reni. Nick Schultz, voto 9: l’australiano della BikeExchange – Jayco molto probabilmente era colui che ne aveva di più in questa decima tappa, purtroppo però è mancata un po’ di sagacia tattica sul finale. Con un gran attacco riprendere e scavalca Luis Leon ...

Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici - Gli attivisti ecologici si sono incollati alla pista e hanno ostacolato il Tour de France con fumogeni. - Tour de France: Nielsen vince la tappa di Megeve, Pogacar in maglia gialla

