Tour de France 2022, altre positività al Covid: Durbridge e Bennett si ritirano, Pogacar perde un altro compagno (Di martedì 12 luglio 2022) Il Tour de France 2022 è sempre più colpito dal Covid-19. I tamponi delle ultime ore hanno costretto al ritiro due atleti: si tratta dell'australiano Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco) e il neozelandese George Bennett (UAE Emirates). Il polacco Rafal Majka ha invece una carica virale bassa e dunque è riuscito a prendere il via. Aumenta la preoccupazione in seno al gruppo che sta disputando la Grande Boucle, in particolar modo tra le fila della UAE Emirates che tre giorni fa aveva dovuto salutre Vegard Stake Laengen per lo stesso motivo. Tadej Pogacar, dominatore fino a oggi e in maglia gialla con 39 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, ha così perso un altro compagno di squadra e naturalmente non può dormire sogni tranquilli ...

