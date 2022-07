Torino, c'è distanza per Praet (Di martedì 12 luglio 2022) Il Torino non molla Dennis Praet, ma non è semplice: c'è ancora distanza con il Leicester per il centrocampista belga, evidenzia... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Ilnon molla Dennis, ma non è semplice: c'è ancoracon il Leicester per il centrocampista belga, evidenzia...

Pubblicità

Vinc881 : @jrbasket2015 @MartinoCarella Ma infatti non ha detto nulla di che. Ha detto che tra Inter e Torino c è distanza su… - infoitsport : Sky - Psg-Inter, c'è ancora distanza per Skriniar. Il Torino non molla Bremer - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #DeLigt al Bayern: la super richiesta della #Juve: Salihamidzic, ds dei bavaresi, ha incontrato a Torino i dirigenti b… - sportli26181512 : #DeLigt al Bayern: la super richiesta della #Juve: Salihamidzic, ds dei bavaresi, ha incontrato a Torino i dirigent… - Dalla_SerieA : Toro: più giocatori che tifosi a Bad Leonfelden - -