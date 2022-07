Tony Binarelli è morto | il mago della televisione aveva 81 anni

Pubblicità

telodogratis : Lutto nella televisione, è morto il mago Tony Binarelli - socialmiliac : Addio a #Tony #Binarelli, il mago della tv degli anni 90 - darioderrico : RT @fanpage: Addio a #TonyBinarelli, lo storico mago ci aveva raccontato qualche tempo fa:'La mia malattia mi fa paura' - domenicosabell1 : Tony Binarelli, morto il mago della tv: aveva 81 anni. Un anno fa disse: «Temo la malattia» - FabioTraversa : RT @fanpage: Addio a #TonyBinarelli, lo storico mago ci aveva raccontato qualche tempo fa:'La mia malattia mi fa paura' -

Il magoè morto a Roma all'età di 81 anni. I suoi show di magia sono stati molto apprezzati in tv negli anni '90, quando ha impreziosito i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo con ...Roma - E' morto, il mago della tv negli anni '90. Si è spento a 81 anni all'ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia. Proprio un anno fa in occasione del suo 81esimo compleanno in un'...Ha provato a lottare fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta. Com'è morto Tony Binarelli: "la malattia mi fa paura"/ Il mago si è spento a 81 anni Il giovane si era scontrato con un’auto ad un incrocio ...È morto la scorsa notte alle 3.20 all’ospedale Sandro Pertini di Roma Tony Binarelli. Il mago della tv aveva 81 anni e da tempo lottava contro la malattia ...