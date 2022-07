Rispetto, accoglienza, educazione: un raduno di lupetti? No, è il «Punk Rock Raduno» (Di martedì 12 luglio 2022) Se avete del Punk l’idea di una musica iconoclasta e violenta, sappiate che da un po’ i tempi sono cambiati. Oggi Punk (o meglio Punk Rock) significa una comunità internazionale di appassionati che ogni anno (a questo giro dal 13 al 17 luglio) si trova all’Edoné di Bergamo (e in altri locali della città) per celebrare il meglio del genere, fra band internazionali e italiane. All’insegna di uno spirito inclusivo, antirazzista e antifascista. Perché oggi essere «contro» vuol dire accettare ogni tipo di diversità Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 luglio 2022) Se avete dell’idea di una musica iconoclasta e violenta, sappiate che da un po’ i tempi sono cambiati. Oggi(o meglio) significa una comunità internazionale di appassionati che ogni anno (a questo giro dal 13 al 17 luglio) si trova all’Edoné di Bergamo (e in altri locali della città) per celebrare il meglio del genere, fra band internazionali e italiane. All’insegna di uno spirito inclusivo, antirazzista e antifascista. Perché oggi essere «contro» vuol dire accettare ogni tipo di diversità

