Riforma pensioni 2023, esito incontro Governo-sindacati: resoconto di Sbarra (Cisl) (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi si é tenuto l’atteso incontro tra Governo e sindacati, di seguito pubblichiamo la dichiarazione integrale del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra da cui emergono i punti salienti trattati e quelli rinviati al prossimo incontro che si terrà tra il 26 ed il 27 luglio, i dettagli dalle sue parole: incontro Governo-sindacati: parla Luigi Sbarra, le richieste della Cisl “E’ stato un incontro positivo, potenzialmente decisivo, in cui il Governo si è impegnato ad un confronto strutturato e permanente con le parti sociali raccogliendo e condividendo la nostra impostazione per governare l’emergenza, con misure legislative finanziarie che l’esecutivo conta di ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi si é tenuto l’attesotra, di seguito pubblichiamo la dichiarazione integrale del segretario generale dellaLuigida cui emergono i punti salienti trattati e quelli rinviati al prossimoche si terrà tra il 26 ed il 27 luglio, i dettagli dalle sue parole:: parla Luigi, le richieste della“E’ stato unpositivo, potenzialmente decisivo, in cui ilsi è impegnato ad un confronto strutturato e permanente con le parti sociali raccogliendo e condividendo la nostra impostazione per governare l’emergenza, con misure legislative finanziarie che l’esecutivo conta di ...

