Pubblicità

Piergiulio58 : Nucleare: Iran, da Biden stessi errori commessi da Trump. Teheran, pressioni vanno contro il rilancio del patto del… - putino : L'Iran trasferirà centinaia di droni in Russia e addestrerà soldati russi, hanno affermato le autorità statunitensi… - samiraardalani : RT @HakamianMahmoud: Nubi pesanti sui colloqui sul nucleare #Iran iano: Teheran avanza ulteriori pretese sempre più stringenti https://t.c… - HakamianMahmoud : Nubi pesanti sui colloqui sul nucleare #Iran iano: Teheran avanza ulteriori pretese sempre più stringenti… - gatto_nucleare : @Adnkronos E a loro cosa interessa? I killer americani pensino alle armi che forniscono loro ai criminali di tutto… -

Agenzia ANSA

La politica di "pressioni economiche e diplomatiche sull'" del presidente americano Joe Biden è "in linea con la strategia fallimentare di pressioni ...Usa per rilanciare l'accordo suldel ...A elencare gli obiettivi di questa missione, Paolo Mastrolilli su Repubblica: "dare garanzie a Israele sul negoziato per resuscitare l'accordocon l'; creare una difesa aerea comune tra ... Nucleare: Iran, da Biden stessi errori commessi da Trump - Ultima Ora Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...L'Iran si sta preparando a fornire alla Russia droni armati da ... europei e mediorientali che hanno studiato i resti di alcuni droni. "Lo sviluppo di un'arma nucleare richiedera' anni. Per i droni ...