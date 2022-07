LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si forma un gruppo a 25 uomini in fuga, ci sono Bettiol e Ganna (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 15.16 Un chilometro alla cima del Col de Jambaz. 15.14 Solo quattro squadre non sono presenti nella fuga di giornata: la UAE-Emirates di Pogacar, la FDJ, la Quick-Step e l’AG2R. 15.12 Il plotone perde già 2’10” nei confronti della fuga: quasi sicuramente arriveranno gli attaccanti quest’oggi, nessuno rappresenta un pericolo per la classifica. 15.10 Questa la composizione del gruppo di testa con la posizione in classifica generale: 21 KÄMNA Lennard 8:43 25 SÁNCHEZ Luis León 10:41 35 THOMAS Benjamin 23:05 36 JORGENSON Matteo 28:08 39 SCHULTZ Nick 29:03 42 LEKNESSUND Andreas 30:03 45 IZAGIRRE Ion 31:4050 Bettiol Alberto 35:1060 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE15.16 Un chilometro alla cima del Col de Jambaz. 15.14 Solo quattro squadre nonpresenti nelladi giornata: la UAE-Emirates di Pogacar, la FDJ, la Quick-Step e l’AG2R. 15.12 Il plotone perde già 2’10” nei confronti della: quasi sicuramente arriveranno gli attaccanti quest’, nessuno rappresenta un pericolo per la classifica. 15.10 Questa la composizione deldi testa con la posizione in classifica generale: 21 KÄMNA Lennard 8:43 25 SÁNCHEZ Luis León 10:41 35 THOMAS Benjamin 23:05 36 JORGENSON Matteo 28:08 39 SCHULTZ Nick 29:03 42 LEKNESSUND Andreas 30:03 45 IZAGIRRE Ion 31:4050Alberto 35:1060 ...

