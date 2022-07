LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bettiol e Ganna fanno parte dei 25 in fuga, gruppo a 5’30” (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 15.41 La testa della corsa attacca ora la Côte de Châtillon-sur-Cluses: g.p.m. di quarta categoria lungo 4.5 km al 3,9% di pendenza media. 15.39 ACCELERA FILIPPO Ganna! A ruota Dylan Van Baarle! Evidentemente qualcuno non stava rispettando i turni e il campione del mondo a cronometro ha provato a sorprenderli. 15.37 Ultimi 60 chilometri di corsa: valicata la metà di questa decima tappa. 15.35 Tra i fuggitivi ci sono ben otto corridori che hanno già vinto al Tour: Luis Leon Sanchez, Edvald Boasson Hagen, Pierre Rolland, Ion Izagirre, Philippe Gilbert, Lennard Kämna, Magnus Cort e Simon Clarke. 15.33 Arriva a cinque minuti il margine di vantaggio dei 25 al comando. 15.31 Termina la ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE15.41 La testa della corsa attacca ora la Côte de Châtillon-sur-Cluses: g.p.m. di quarta categoria lungo 4.5 km al 3,9% di pendenza media. 15.39 ACCELERA FILIPPO! A ruota Dylan Van Baarle! Evidentemente qualcuno non stava rispettando i turni e il campione del mondo a cronometro ha provato a sorprenderli. 15.37 Ultimi 60 chilometri di corsa: valicata la metà di questa decima. 15.35 Tra i fuggitivi ci sono ben otto corridori che hanno già vinto al: Luis Leon Sanchez, Edvald Boasson Hagen, Pierre Rolland, Ion Izagirre, Philippe Gilbert, Lennard Kämna, Magnus Cort e Simon Clarke. 15.33 Arriva a cinque minuti il margine di vantaggio dei 25 al comando. 15.31 Termina la ...

