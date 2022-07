Linee guida sull’aerazione nelle scuole: ecco cosa prevedono gli esperti (Di martedì 12 luglio 2022) In arrivo le Linee guida in merito ai dispositivi di purificazione e sanificazione oltre che agli standard minimi di qualità dell'aria nelle scuole. Si tratta di un provvedimento molto atteso che viene varato da un'equipe composta dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche e protezione del Consumatore, Dipartimento Malattie Infettive dall'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) In arrivo lein merito ai dispositivi di purificazione e sanificazione oltre che agli standard minimi di qualità dell'aria. Si tratta di un provvedimento molto atteso che viene varato da un'equipe composta dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche e protezione del Consumatore, Dipartimento Malattie Infettive dall'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo .

