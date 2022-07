Johnny Depp patteggia la causa per aggressione: non dovrà tornare in tribunale (Di martedì 12 luglio 2022) Johnny Depp, dopo aver vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard, è anche riuscito a patteggiare la sua nuova causa per aggressione, evitando così di tornare in aula. Johnny Depp è riuscito a patteggiare un'altra causa, dopo la vittoria del processo per diffamazione contro Amber Heard: si tratta di un'azione legale per una presunta aggressione che avrebbe avuto luogo nel 2017 sul set di City of Lies. L'attore era stato accusato di aver preso a pugni Greg "Rocky" Brooks, un addetto alle location. L'accordo extragiudiziario, grazie al quale Depp eviterà un ulteriore processo, è arrivato due settimane prima dell'inizio del procedimento in tribunale. Attraverso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022), dopo aver vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard, è anche riuscito are la sua nuovaper, evitando così diin aula.è riuscito are un'altra, dopo la vittoria del processo per diffamazione contro Amber Heard: si tratta di un'azione legale per una presuntache avrebbe avuto luogo nel 2017 sul set di City of Lies. L'attore era stato accusato di aver preso a pugni Greg "Rocky" Brooks, un addetto alle location. L'accordo extragiudiziario, grazie al qualeeviterà un ulteriore processo, è arrivato due settimane prima dell'inizio del procedimento in. Attraverso ...

Pubblicità

labirraperoni : essermi limonata un 38enne che assomiglia a Johnny Depp non ha risolto tutti i miei problemi, mo che faccio? - goccedicristall : #IStandWithAmberHeard In UK Johnny Deep è stato giudicato colpevole, da persone non plagiate dai social e dal suo n… - psychobizzle : @ICARVSMATH Hai fatto una sega a johnny depp? - glooit : City of Lies: Johnny Depp chiude la causa per aggressione prima del processo leggi su Gloo - TweetNotizie : Johnny Depp patteggia causa per aggressione sul set di City Of Lies -