Incendio Roma | Arpa | “Valori diossina in netto calo” La Procura valuta reati ambientali e indaga sulla cura del verde nella Capitale

(Di martedì 12 luglio 2022) Rispetto alle prime rilevazioni idelle diossine sono nettamente inma ancora sopra i limiti, anche se lievemente. Sono questi gli ultimi esiti dei rilievi dell’Laziozona del maxidi sabato nell’area est di, che ha interessato anche un’area occupata dagli autodemolitori. Datiqualità dell’aria che verranno acquisiti dalladellanell’ambito del fascicolo di indagine aperto su questo e sugli altri roghi degli scorsi giorni. Al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi di: in questo ambito è stata coinvolta la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi. I pm puntano ...

... anche se ancora sopra la soglia indicata dall'Oms, i valori di diossina rispetto alla prima rilevazione di sabato, giorno in cui è divampato il maxia Centocelle, a. E' quanto emerge ...Centocelle: diossine superiori ai limiti, i dati Arpa, 12 luglio 2022 - I valori delle diossine sopra i cieli didopo l'di Centocelle oggi sono nettamente in calo ... Incendi a Roma, l'inchiesta tocca il Comune. La Procura valuta l'ipotesi di disastro ambientale POLITICA (Roma). Durante l'assemblea pubblica "Basta incendi. Apriamo il parco di Centocelle subito", organizzata ieri a piazza Don Bosco da diverse realtà territoriali dopo il vasto incendio che ha c ..."Questa mattina abbiamo svolto un nuovo sopralluogo alla presenza dell'assessora Sabrina Alfonsi, del presidente del V Municipio Mauro Caliste, di AMA e dei direttori dei Dipartimenti Ambiente e Rifiu ...