Il sergente Conte e il suo allenamento “brutale” | Son e Kane crollano | solo un giocatore del Tottenham ha retto

(Di martedì 12 luglio 2022) Il corrispondente inglese Alasdair Gold ha scelto un aggettivo specifico: ““. Così ha definito la sessione didi Antonio, che da veroha subito messo sotto torchio i giocatori del, impegnato in una tournée in Corea del Sud. Il tecnico italiano ha spremuto i calciatori con 42 ripetute, nonostante molti di loro fossero al rientro dopo le vacanze estive. L’idolo di casa, Son Heung-min, non hail ritmo: è crollato a terra e ci sono stati anche attimi di preoccupazione. Nemmeno il capitano Harryè riuscito a terminare l’. Uno dopo l’altro, si sono arresi quasi tutti. L’unico che hasenza problemi, racconta sempre il giornalista Gold, è Troy Parrott: l’attaccante, che ...