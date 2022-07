(Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. - (Adnkronos) - L'economia circolare rappresenta una risposta concreta alleglobali in atto, da quella ambientale fino a quella. Un esempio di buona pratica in questo senso è certamente l'operato virtuoso di, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che da oltre 40 anni lavora per raggiungere il 100% di. Alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, come Renzo Tomellini, Capo Segreteria Tecnica del Ministero della Transizione Ecologica; Maria Alessandra Gallone, Segretaria della Commissione Ambiente del Senato; Chiara Braga, Membro della Commissione Ambiente della Camera; e con il contributo di Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, di Monica Palumbo, Partner di Deloitte Sustainability, e di Giuseppe Calonico dell'Azienda Rosso, ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Crisi energetica, crisi economica, inflazione, #carobollette, previsioni di crescita al ribasso. Per i marziani d… - santegidionews : Che succederà, quest'estate, con la crisi alimentare ed economica che produrrà un incremento della spinta migratori… - ItaliaViva : Trovo semplicemente indecente che con un conflitto in corso e la crisi economica che morde, la battaglia di Conte e… - lifestyleblogit : Crisi economica e clima, Conou risponde con circolarità e tecnologia - - giannantonio51 : RT @GuidoCrosetto: Aprire la crisi nel momento peggiore, poco prima di una catastrofe economica epocale, lasciandogli la possibilità di and… -

Osservatorio Diritti

In mattinata, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato i sindacati alle 11 per discutere le strategie su come affrontare la. Il presidente del Consiglio Mario Draghi. ...... realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, registra una crescente preoccupazione per l'inflazione e per la possibile- ... Sri Lanka: la crisi economica mette in ginocchio il Paese Milano, 12 lug. - (Adnkronos) - L'economia circolare rappresenta una risposta concreta alle crisi globali in atto, da quella ambientale fino a quella ...MILANO (ITALPRESS) – Portare l’economia circolare in testa alle agende politiche è una priorità per l’Italia e una risposta concreta alle crisi globali in atto. Questa è anche la formula vincente che ...