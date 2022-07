Calcio: Figlio Tacconi 'Papà sta faticando ma vediamo spiraglio di luce' (Di martedì 12 luglio 2022) "Ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi" ROMA - "Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "Ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi" ROMA - "stamolto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa ...

Pubblicità

Luxgraph : Tacconi, il figlio Andrea: 'Spiraglio di luce dopo mesi devastanti' - Violett11315738 : @RiganteLeonardo Sono commossa, sono venuti a spazzare sotto casa, dove insieme a mio figlio pulisco al bisogno. Ha… - AlbertoSomma4 : RT @AlbertoSomma4: Per questo bisogna cambiare cultura ad entrambi? NO, sarebbe un errore grossissimo per il loro sviluppo e sarebbe solo n… - AlbertoSomma4 : Per questo bisogna cambiare cultura ad entrambi? NO, sarebbe un errore grossissimo per il loro sviluppo e sarebbe s… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Figlio Tacconi 'Papà sta faticando ma vediamo spiraglio di luce' -