Bergamo, bimba di 10 mesi affidata ad una coppia gay. “La nostra vita è cambiata” (Di martedì 12 luglio 2022) Una mail carica di speranza, quella inviata prima della pandemia al Centro Affidi. E così, dopo una decina di colloqui, è arrivata l’idoneità: Marco Valota e Paolo Pedemonte hanno ottenuto l’affido di Antonella (nome di fantasia), una piccolina di dieci mesi. Marcella Messina, assessore alle Politiche Sociali del Comune di BergamoI ‘bagni di realtà’, gli incontri con la mamma di Antonella “Abbiamo fatto ciò che la legge italiana prevede, avendo a cuore innanzitutto l’interesse del minore e verificando che la coppia affidataria rispondesse ai criteri di idoneità richiesti“, ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina. “Abbiamo apprezzato che la coppia abbia scelto di seguire l’iter consentito, ossia quello dell’affido, piuttosto che esprimere ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) Una mail carica di speranza, quella inviata prima della pandemia al Centro Affidi. E così, dopo una decina di colloqui, è arrivata l’idoneità: Marco Valota e Paolo Pedemonte hanno ottenuto l’affido di Antonella (nome di fantasia), una piccolina di dieci. Marcella Messina, assessore alle Politiche Sociali del Comune diI ‘bagni di realtà’, gli incontri con la mamma di Antonella “Abbiamo fatto ciò che la legge italiana prevede, avendo a cuore innanzitutto l’interesse del minore e verificando che laria rispondesse ai criteri di idoneità richiesti“, ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di, Marcella Messina. “Abbiamo apprezzato che laabbia scelto di seguire l’iter consentito, ossia quello dell’affido, piuttosto che esprimere ...

Luce_news : Bergamo, bimba di 10 mesi affidata ad una coppia gay. “La nostra vita è cambiata” - Vinc1955 : Bergamo, bimba in affido ad una coppia gay. La bellissima storia di Marco, Paolo e Antonella… - StigmabaseF : Bergamo, bimba di 10 mesi affidata ad una coppia gay. 'La nostra vita è cambiata' - Luce: Bergamo, bimba di 10 mesi… - StigmabaseN : ITGMT — Bergamo, prima bimba in affido a una coppia gay: Marco Valota e Paolo Pedemonte sonola prima coppia gay del… - StigmabaseF : [Stigmabase IT] Bergamo, prima bimba in affido a una coppia gay: Marco Valota e Paolo Pedemonte sonola prima coppia… -