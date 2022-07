Bayern Lewandowski, minacce di morte per l’attaccante polacco dai tifosi bavaresi (Di martedì 12 luglio 2022) Brutto episodio che ha visto coinvolto Lewandowski, che sarebbe stato preso di mira dai tifosi del Bayern Monaco Brutto episodio che ha visto coinvolto Lewandowski, che sarebbe stato preso di mira dai tifosi del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano polacco Sportowe Fakty, sarebbe state recapitate all’attaccante delle minacce di morte per la sua volontà di voler lasciare i bavaresi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Brutto episodio che ha visto coinvolto, che sarebbe stato preso di mira daidelMonaco Brutto episodio che ha visto coinvolto, che sarebbe stato preso di mira daidelMonaco. Secondo quanto riportato dal quotidianoSportowe Fakty, sarebbe state recapitate aldellediper la sua volontà di voler lasciare i. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #deligt: oggi ??. Il #Chelsea preparerà nuova offerta con base superiore ai 70 milioni. Il #Bayern ha continuato a i… - oscarvalle1984 : RT @ValePieraccini: (#CdS) #DeLigt: la #Juventus ha ribadito al #Bayern la richiesta di 90 milioni. I bavaresi non si sono spinti oltre i 6… - sportface2016 : Dalla #Polonia: minacce di morte per #Lewandowski dai tifosi del Bayern - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Bayern Monaco, Lewandowski minacciato di morte per la sua decisione - - zazoomblog : F. Romano pubblica: Robert Lewandowski in mattinata al Bayern con le visite mediche. Nessun cambiamento… -… -