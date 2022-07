Unghie con pattern e filo d’oro: il tutorial per realizzare in casa unghie così (Di lunedì 11 luglio 2022) Almeno per quest’estate possiamo pensare di archiviare temporaneamente la manicure tinta unita, la tendenza che spopola sui social infatti è quella di unghie ricoperte con meravigliosi pattern e fili decorativi: le mani si arricchiscono così di elaborate e fantasiose creazioni, diventando dei veri e propri gioielli. Non importa che siano lunghissime oppure corte, le unghie dell’estate rappresentano delle vere e proprie tavolozze su cui realizzare le proprie opere d’arte. Tra queste i pattern fantasie e le linee geometriche sono quelli che maggiormente fanno breccia nel cuore delle beauty addicted. Ma come realizzare delle manicure di questo tipo a casa, con il fai da te? unghie con ... Leggi su diredonna (Di lunedì 11 luglio 2022) Almeno per quest’estate possiamo pensare di archiviare temporaneamente la manicure tinta unita, la tendenza che spopola sui social infatti è quella diricoperte con meravigliosie fili decorativi: le mani si arricchisconodi elaborate e fantasiose creazioni, diventando dei veri e propri gioielli. Non importa che siano lunghissime oppure corte, ledell’estate rappresentano delle vere e proprie tavolozze su cuile proprie opere d’arte. Tra queste ifantasie e le linee geometriche sono quelli che maggiormente fanno breccia nel cuore delle beauty addicted. Ma comedelle manicure di questo tipo a, con il fai da te?con ...

