UilTrasporti; FitCisl, Ugl Igiene Ambientale e Fiadel: "Tempi maturi per gestione del ciclo dei rifiuti" (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti "In materia di rifiuti serve una parola definitiva e chiara da parte dell'ATO rifiuti. Le decisioni importanti richiedono sicuramente tutti gli approfondimenti opportuni necessari, ma soprattutto serve una forte determinazione. Visto che le verifiche, a vari livelli, da oltre un anno che si susseguono, riteniamo che i Tempi sono maturi per affidare ad Irpiniambiente la gestione del ciclo dei rifiuti, da parte dell'ATO". Così in una nota UilTrasporti; FitCisl, Ugl Igiene Ambientale e Fiadel. "Anche perche? il protrarsi, ogni oltre ragionevole approfondimento, sta creando una serie di difficolta all'intero ciclo dei rifiuti.

