'Thor: Love and Thunder', il regista: 'Non ci saranno director's cut perché fanno schifo' - Magazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Una scena di 'Thor: Love and Thunder' - Foto: Marvel Studios È bastato il primo weekend di programmazione al cinema per trasformare 'Thor: Love and Thunder' nel decimo migliore incasso del 2022, e già ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Una scena di 'and' - Foto: Marvel Studios È bastato il primo weekend di programmazione al cinema per trasformare 'and' nel decimo migliore incasso del 2022, e già ...

Pubblicità

glooit : Cinema: incassi, Thor: Love and Thunder in vetta leggi su Gloo - Devastantemente : Thor love & thunder è il peggiore film del mcu. Non ci sono più scuse o alibi: la phase 4 è una TRUFFA. #ThorLoveAndThunder - alongauloveme : THOR LOVE AND THUNDER SPOILER . . . . . . . . . . . . . . . James Corden sapeva già #ThorLoveAndThunder #Thor… - eschatonit : Film assolutamente promosso ma assolutamente sconsigliato a chi non ama il genere. Comico, epico, tenero e spesso i… - rage_rainbow : Thor love and thunder è qualcosa di spaziale, film ben fatto stra divertente e con qualche lacrima virile, stra app… -