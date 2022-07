Rappuoli | ' Antibioticoresistenza pandemia lenta ma alto rischio'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - "La resistenza agli antibiotici è un'altra. Non è come con il Covid che è arrivato tutto insieme. Sta arrivando piano piano e, se non ci mettiamo rimedio, avremo problemi molto seri tra 10 anni. E' una grande sfida. Abbiamo bisogno certamente di altri antibiotici, nuovi, ma da soli non bastano. Dobbiamo avere anche misure alternative. E i vaccini contro i batteri resistenti, che stiamo mettendo a punto grazie alle nuove tecnologie, lo sono". A dirlo Rino, chief scientist Gsk vaccines nel corso di 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. "Gli antibiotici - continua - sono stati una scoperta che ha salvato tantissime vite. Ne abbiamo abusato e facciamo di ...