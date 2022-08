Pensioni invalidità parziali 74-99%: serve aumento subito, parla ANMIC (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella trasmissione AMNIC informa informa tenutasi il 4 luglio scorso il Presidente Nazaro Pagano è tornato a ribadire l’importanza di aumentare subito l’assegno di invalidità per quanti vivono con un 295 euro al mese, una cifra ridicola, fa intendere indignato, e del tutto insufficiente per poter sopravvivere specie in un periodo in cui tutto aumenta, benzina, beni di prima necessità, energia. Il suo duro sfogo nel corso della trasmissione. Pensioni invalidità parziale, si passi ai fatti Sulle Pensioni di invalidità parziale e sul possibile aumento si é molto detto, ma si é fatto poco, dunque ora basta parlare, si passi dalle parole ai fatti. Questo quanto pare emergere dalle dichiarazioni di Pagano, presidente ANMIC, che si dice ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella trasmissione AMNIC informa informa tenutasi il 4 luglio scorso il Presidente Nazaro Pagano è tornato a ribadire l’importanza di aumentarel’assegno diper quanti vivono con un 295 euro al mese, una cifra ridicola, fa intendere indignato, e del tutto insufficiente per poter sopravvivere specie in un periodo in cui tutto aumenta, benzina, beni di prima necessità, energia. Il suo duro sfogo nel corso della trasmissione.parziale, si passi ai fatti Sullediparziale e sul possibilesi é molto detto, ma si é fatto poco, dunque ora bastare, si passi dalle parole ai fatti. Questo quanto pare emergere dalle dichiarazioni di Pagano, presidente, che si dice ...

italiarena : RT @puntodilucescam: Sileri come mai ti preoccupa il vaccino è non dell'invalidità,? invalidi trattati come bestie 290 euro al mese, e le p… - vperretta1 : Una promessa elettorale sono in grado di farla anche io 'Aumentando le pensioni di invaliditá a 1500€ i consumi aum… - frabarraco : RT @Pinosuma1: Pensioni di invalidità in Romania, in euro.. Grado 1...140 euro Grado 2...78 euro Grado 3...8 euro Non rivalutate in base al… - JJ1897JJ : RT @puntodilucescam: Sileri come mai ti preoccupa il vaccino è non dell'invalidità,? invalidi trattati come bestie 290 euro al mese, e le p… - LNN999 : RT @puntodilucescam: Sileri come mai ti preoccupa il vaccino è non dell'invalidità,? invalidi trattati come bestie 290 euro al mese, e le p… -