“Operazione alla Lukaku”: Milan, c’è la strada per sbloccare l’affare (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Milan sta cercando un giocatore offensivo e per prenderlo potrebbe utilizzare la stessa formula che fatto tornare Lukaku all’Inter. Dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per regalare a Stefano Pioli una squadra che possa essere competitiva sia per difendere il titolo che per superare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilsta cercando un giocatore offensivo e per prenderlo potrebbe utilizzare la stessa formula che fatto tornareall’Inter. Dopo aver vinto lo Scudetto con il, Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per regalare a Stefano Pioli una squadra che possa essere competitiva sia per difendere il titolo che per superare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Zaniolo domani in Portogallo con la Roma ma senza giocare. L'operazione per portarlo alla Juve sarà decisa in… - romeoagresti : Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un poten… - donnie_darko82 : @AlanIlMagi Ho letto ora dell'articolo del Telegraph. Praticamente sia Ziyech che Chelsea sono propensi alla cessio… - METRO_POLITANS : @NatjusLDB oltre che al servilismo esplicito (Craxi fatto fuori con l’operazione della CIA “mani pulite”, organizza… - ZlatanSs89 : RT @MilanNewsit: Dall'Inghilterra - Roc Nation coinvolta nell'affare Ziyech. Il Milan spera un'operazione alla Lukaku -