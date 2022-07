‘Ndrangheta, Morra: “Assessore del comune di Briatico al matrimonio della figlia del presunto boss con imputato per narcotraffico” (Di lunedì 11 luglio 2022) Un Assessore del comune di Briatico al matrimonio della figlia del boss e di un imputato per narcotraffico nel processo Rinascita-Scott. Lo ha denunciato il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che sulla sua pagina facebook ha pubblicato un lungo post allegando anche la fotografia di gruppo: si vede il politico locale, gli sposi e tutti gli invitati al matrimonio. Succede anche questo in provincia di Vibo Valentia, terra di ‘Ndrangheta dove la cosca Mancuso e le altre famiglie mafiose controllano il territorio, le istituzioni e pure il respiro delle persone. Situazioni che spesso hanno portato allo scioglimento di amministrazioni pubbliche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Undeldialdele di unpernel processo Rinascita-Scott. Lo ha denunciato il presidenteCommissione parlamentare antimafia, Nicola, che sulla sua pagina facebook ha pubblicato un lungo post allegando anche la fotografia di gruppo: si vede il politico locale, gli sposi e tutti gli invitati al. Succede anche questo in provincia di Vibo Valentia, terra didove la cosca Mancuso e le altre famiglie mafiose controllano il territorio, le istituzioni e pure il respiro delle persone. Situazioni che spesso hanno portato allo scioglimento di amministrazioni pubbliche ...

'Ndrangheta, Morra: 'Assessore comunale di Briatico al matrimonio della figlia di un presunto boss' Da qui, le domande poste da Morra: 'Il sindaco Lidio Vallone ne era a conoscenza E la Prefettura di Vibo Valentia Il ricevimento si è per caso tenuto in un ristorante degli zii dello sposo, locale ... In piazza, insieme, perché nessuno sia più solo ... sfidando il caldo rovente, hanno deciso di manifestare con la propria presenza che la 'ndrangheta ... assessore alla sicurezza del Comune di Milano; Nicola Morra , presidente della Commissione ... Corriere Roma Da qui, le domande poste da: 'Il sindaco Lidio Vallone ne era a conoscenza E la Prefettura di Vibo Valentia Il ricevimento si è per caso tenuto in un ristorante degli zii dello sposo, locale ...... sfidando il caldo rovente, hanno deciso di manifestare con la propria presenza che la '... assessore alla sicurezza del Comune di Milano; Nicola, presidente della Commissione ... ’Ndrangheta a Roma, la cosca guidata da due boss: «Noi propaggine di là sotto»