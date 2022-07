Mese cruciale per il governo che rischia su dl Aiuti, taxi e cannabis (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Potrebbe consumarsi tutto nel giro di una manciata di settimane: il destino del governo rischia infatti di essere legato a doppio filo ad alcuni voti che, tra Camera e Senato, potrebbero decretare la fine anticipata dell'ampia e variegata maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi. Nodi politici e (preannunciate) barricate su alcuni provvedimenti che stanno mettendo a dura prova la tenuta dell'esecutivo: si va dall'ultimo passaggio parlamentare sul decreto Aiuti fino alle proposte di legge su cannabis e ius scholae, passando per un avviato (anche se negato dai più) confronto sulla legge elettorale, senza dimenticare il fronte aperto sul tema taxi in vista delle nuove norme contenute nel ddl concorrenza, in commissione a Montecitorio. Sul tavolo, però, anche le nuove misure che il ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Potrebbe consumarsi tutto nel giro di una manciata di settimane: il destino delinfatti di essere legato a doppio filo ad alcuni voti che, tra Camera e Senato, potrebbero decretare la fine anticipata dell'ampia e variegata maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi. Nodi politici e (preannunciate) barricate su alcuni provvedimenti che stanno mettendo a dura prova la tenuta dell'esecutivo: si va dall'ultimo passaggio parlamentare sul decretofino alle proposte di legge sue ius scholae, passando per un avviato (anche se negato dai più) confronto sulla legge elettorale, senza dimenticare il fronte aperto sul temain vista delle nuove norme contenute nel ddl concorrenza, in commissione a Montecitorio. Sul tavolo, però, anche le nuove misure che il ...

